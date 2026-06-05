Filistin topraklarını gasbeden fanatik yahudiler, Batı Şeria’da Filistinlilere ve mülklerine saldırdı

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası'nın Tubas kenti ile Kuzey Ürdün Vadisi Sorumlusu Mutez Bişarat, askeri üniformalı 4 İsraillinin Atuf bölgesinde artezyen su kuyusunu koruyan 2 Filistinli gence saldırdığını söyledi.

SU KUYUSUNA VE ELEKTRİK PANOSUNA ZARAR VERDİLER

Bişarat, saldırgan İsraillilerin, Nazir Muhammed Bişarat'a ait su kuyusuna ve elektrik panosuna zarar verdiğini, bu sebeple kuyunun su pompalayamadığını aktardı.

Fanatik İsraillilerin bölgedeki Hırbet er-Ras el-Ahmer köyündeki 5 ailenin evine de baskın düzenlediğini belirten Bişarat, gaspçı İsraillilerin hane sakinlerine saldırdığını, elektrik hatlarını tahrip ettiğini ve kameralara zarar verdiğini kaydetti.

Saldırgan İsraillilerin Filistinlilere birkaç gün içinde bölgeyi terk etmeleri tehdidinde bulunduğunu paylaşan Bişarat, İsraillilerin Tubas'ın doğusundaki Atuf bölgesinde bulunan evlere ve tarım arazilerine giden su şebekesinin de bir kısmına zarar verdiklerini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da baskın, gözaltı ve saldırılarda ciddi artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, neredeyse her gün Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar, sık sık ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme; ekin ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör