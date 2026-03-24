Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da araçları hedef aldı: 3 Filistinli yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilere ait araçları hedef alarak 3 kişiyi yaraladı. İsrailli saldırganların, darbettikleri Filistinlileri bir süre alıkoyduktan sonra serbest bıraktığı öğrenildi.

AA

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli Nablus kentinin kuzeybatısındaki Beyt Emreyn köyü yakınlarında Filistinlilere ait 2 araca saldırdı.

3 FİLİSTİNLİ DARP EDİLDİ

Araçları sopalarla tahrip eden saldırganlar, araçlarda bulunan 3 Filistinliyi darbederek yaraladı.

İsrailli saldırganların, darbettikleri Filistinlileri bir süre alıkoyduktan sonra serbest bıraktığı öğrenildi.

