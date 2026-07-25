Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria’ya saldırı düzenledi: 8 Filistinli yaralandı

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Kalkilya kentine bağlı Farata köyüne saldırı düzenledi.

8 FİLİSTİNLİ YARALANDI

Saldırıda 6'sı gerçek mermiyle olmak üzere toplam 8 Filistinli yaralandı. Bölgeye sevk edilen Filistin Kızılayı ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

BATI ŞERİA'DA SALDIRILAR TIRMANIYOR

Yerel kaynaklar, silahlı ve maskeli İsrailli grupların köye baskın düzenleyerek Filistinlilerin evlerine ve araçlarına saldırdığını, olaylar sırasında büyük çapta maddi hasar meydana geldiğini aktardı.

Filistin resmi verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, İsrail ordusunun koruması altında Filistin köylerine ve mülklerine yönelik saldırılarında son dönemde artış yaşanıyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör