Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'ya saldırı düzenledi: 8 Filistinli yaralandı
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentine düzenledikleri saldırıda 8 Filistinli yaralandı.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Kalkilya kentine bağlı Farata köyüne saldırı düzenledi.
8 FİLİSTİNLİ YARALANDI
Saldırıda 6'sı gerçek mermiyle olmak üzere toplam 8 Filistinli yaralandı. Bölgeye sevk edilen Filistin Kızılayı ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.
BATI ŞERİA'DA SALDIRILAR TIRMANIYOR
Yerel kaynaklar, silahlı ve maskeli İsrailli grupların köye baskın düzenleyerek Filistinlilerin evlerine ve araçlarına saldırdığını, olaylar sırasında büyük çapta maddi hasar meydana geldiğini aktardı.
Filistin resmi verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, İsrail ordusunun koruması altında Filistin köylerine ve mülklerine yönelik saldırılarında son dönemde artış yaşanıyor.