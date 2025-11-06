Filistin yanlısı Mamdani’nin zaferi siyonistleri korkuttu

ABD'nin en büyük kenti New York'ta yoğun katılımlı belediye başkanlığı seçimini, Demokratların Müslüman adayı Zohran Mamdani kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 50.4'ünü olan Mamdani zafer konuşmasında, "siyasi bir hanedanı devirdiklerini" belirtti. Mamdani'nin zaferi, ilk Güney Asya kökenli ve Müslüman olması nedeniyle tarihi bir anlam taşımasının yanı sıra Filistin destekçisi olması bakımından da dikkat çekiyor. Mamdani'nin başarısı, İsrail destekçilerini rahatsız etti. İsrail'in eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, Mamdani'nin seçilmesini, "İsrail'i seven herkes için kara bir gün" olarak değerlendirdi. İsrail'in Diaspora Bakanı Amichai Chikli de "Seçim İsrail dışında dünyanın en büyük Yahudi topluluğunun kalesi haline gelen bu yerin (New York) temellerini sarsıyor'' dedi.