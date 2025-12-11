Filistin’de kış: Ölüm, açlık yokluk...

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü, Gazzeliler için bir anlam ifade etmiyor. Siyonist İsrail, insanlığı karanlığa boğduğu Gazze'de soykırımına devam ediyor. Ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren İsrail, stratejik bir şekilde insani malzemelerin Filistinlilere ulaştırılmasını engelleyerek barbarlıkta sınır tanımıyor. Defalarca kez yerinden edilen yüz binlerce Filistinli bir yandan bombalar diğer yandan da bastıran kış koşullarıyla mücadele ediyor. Bu durum en çok çocukları etkiliyor. Aileler yağmur sularının dolduğu derme çatma çadırlarda çocuklarını hayatta tutmaya çalışıyor. Çocuklar çöplerden yakacak parçalar arıyor. Beklenen fırtına ve soğuk hava dalgası çadırlardaki binlerce aileyi tehdit ediyor.

YENİ BİR INSANI FELAKET KAPIDA

İsrail'in saldırıları nedeniyle evsiz kalan yüz binlerce ailenin tek barınağı olan çadırlar, bir kez daha şiddetli yağış sonrası sular altında kaldı. Binlerce çadır, ciddi zarar gördü, bazı çadırlarda su seviyesi 40 santimetreyi aştı. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, kış koşulları nedeniyle "yaklaşan bir insani felaket" uyarısında bulundu. Basal "Vicdanların uyanma zamanı geldi Gazze halkının yaşadığı acı ve felaketin boyutu artık idrak edilmelidir" diye konuştu. Öte yandan Gazze'de patlamamış mühimmatlarda büyük risk oluşturuyor. BM, Gazze'de patlamamış mühimmatların sivilleri risk altında bıraktığı konusunda uyarı yaptı. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 379 kişi öldürüdü. Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlatılan saldırılarda bugüne kadar 70 bin 369 sivil katledildi.

HİÇBİR ISINMA İMKÂNI YOK

Gazze Belediye Sözcüsü Hüsnü Muhenna, İsrail'in saldırıları nedeniyle imkânların son derece kısıtlı olduğu bölgede, hava koşullarının yarattığı zorluklara dikkati çekti. Muhenna, "Çadırda yaşayan binlerce aile, şiddetli soğukla karşı karşıya. Neredeyse hiçbir ısınma imkânı yok. Battaniye, yorgan ya da yatak yok. Ayrıca yetersiz imkânlar ve kaynaklar nedeniyle bakım ve acil durum hizmetinde ciddi aksaklıklar yaşanıyor" diye konuştu. Muhenna, "Altyapıda geniş çaplı bir çöküş yaşanıyor. Özellikle İsrail'in kanalizasyon tahliyesinde kullanılan 8 ana pompadan 7'sini tahrip etmesi, pompa sistemindeki arıza oranını yüzde 90'a çıkardı" dedi.