Filistin’de yasama seçimleri 28 Kasım’da yapılacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin’de yasama seçimlerinin 28 Kasım’da yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Filistin’de yasama seçimleri 28 Kasım’da yapılacak
İHA

Filistin'de yasama seçimlerinin tarihi belli oldu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Filistin'de yasama seçimlerinin 28 Kasım'da yapılmasını öngören kararnameyi imzaladığı kaydedildi.

FİLİSTİN YASAMA KONSEYİ ÜYELERİ BELİRLENECEK

Kararnamede, Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan Filistinlilere, Filistin Yasama Konseyi (Meclis) üyelerinin belirleneceği seçimlere katılması çağrısı yapıldı.

Filistin'deki son yasama seçimleri Ocak 2006'da yapılmıştı.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#BATI ŞERİA #GAZZE #FİLİSTİN

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