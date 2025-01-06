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Giriş Tarihi: 6.1.2025 13:34 Son Güncelleme: 6.1.2025 13:47

Filistin’deki katliamın en masum kurbanları: Bebeklerin ölümü kahrediyor

İsrail’in kuşatma altında tuttuğu ve neredeyse hiçbir insani yardıma izin vermediği Gazze’de katliamın boyutu can yakıyor. İnsanlık dışı şartlar altında hayatını idam ettirmek zorunda kalan Filistinli bebeklerin ölümü vicdanları sızlattı.

AA
Filistin’deki katliamın en masum kurbanları: Bebeklerin ölümü kahrediyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları altındaki Gazze'de soğuk hava şartları nedeniyle donarak hayatını kaybeden bebek sayısının 7'ye yükseldiğini duyurdu.

UNRWA'nın X hesabından yapılan açıklamada, soğuk hava ve barınak eksikliğinin İsrail saldırıları altındaki Gazze'de yeni doğanların ölümüne neden olduğu aktarıldı.

Gazze'de 7 bin 700 bebeğin hayatlarının kurtulması için gereken bakımdan yoksun olduğu ifade edilen açıklamada, "bugüne kadar en az 7 bebeğin soğuk nedeniyle donarak öldüğü" bildirildi.

Ancak UNRWA'nın açıklamasından sonra Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı henüz 35 günlük bir bebeğin daha soğuk hava şartları nedeniyle donarak hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlık, aşırı soğuktan kaynaklanan ölüm sayısındaki artışa dikkati çekerek, bu olayla şu ana kadar toplam ölüm sayısının 8'e ulaştığını vurguladı.

KEMAL ADVAN HASTANESİ MÜDÜRÜ UNUTULMADI

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) İsrail ordusunun saldırılarıyla Kemal Advan Hastanesi'ni hizmet dışı bırakmasını kınadığı kaydedilen açıklamada, Kemal Advan Hastanesi'ne ve çevresine Ekim 2024'ten bu yana 50 saldırı düzenlediğinin teyit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiye'nin serbest bırakılması çağrısında da bulunuldu.

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Filistin’deki katliamın en masum kurbanları: Bebeklerin ölümü kahrediyor
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