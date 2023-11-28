Filistin’deki şiddetten kaçtı ABD’de vuruldu

"NEFRETİN SEVİYESİNİ GÖSTERİYOR"

Awartani'nin amcası Price, "Şükran Günü'nde böyle bir şeyin yaşanması, bu ülkenin bazı bölgelerinde var olan nefretin seviyesini gösteriyor." şeklinde konuştu.

Price, 3 gencin Arap oldukları ve Filistin mücadelesinin sembolü haline gelen siyah beyaz renklerdeki kefiye veya puşi adıyla bilinen örtüyü taktıkları için hedef alındığını ifade etti.

Belediye Başkanı Weinberger ise saldırıyı, "kent tarihindeki en şok edici ve rahatsız edici olaylardan biri" olarak nitelendirdi.

ABD'nin Vermont eyaletinde, 25 Kasım'da Filistin kökenli 3 öğrenciye silahlı saldırı düzenlenmişti.

Polis, soruşturmaların ardından 48 yaşındaki Jason J. Eaton adlı şüphelinin gözaltına alındığını duyurmuştu.