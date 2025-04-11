Filistin’deki STK’ler: Gıda ve ilaç tedarikinin durduğu Gazze’de kıtlık yaşanıyor

PNGO'dan yapılan yazılı açıklamada, gıda, ilaç ve yakıt tedarikinin tükenmesi nedeniyle Gazze'de kıtlık yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, Filistin Yönetimi ve Birleşmiş Milletler'e, Gazze'yi kıtlık bölgesi ilan etme ve bu "benzeri görülmemiş felaket" konusunda sorumluluk üstlenme çağrısında bulunuldu.

İsrail'in işgalci güç olarak uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmediği ve uluslararası toplumun da buna sessiz kaldığı belirtilen açıklamada, Filistin halkına koruma sağlanması, Gazze'deki sınır kapılarının açılması, insani yardım ve sağlık ekiplerinin güvenli bir şekilde içeriye girmesi için güvenli insani koridorlar oluşturulması istendi.

İsrail, Hamas ile 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı almış, 18 Mart sabahı da Gazze'de şiddetli saldırılara yeniden başlamıştı.