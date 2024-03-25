Filistin’den ateşkes kararının derhal uygulanması çağrısı

Açıklamada ayrıca, söz konusu ateşkes kararının, işgalin son bulması ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletini somutlaştırması için uluslararası hukuk ve meşruiyete dayalı siyasi bir yol başlatması yönünde bir adım olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Filistin halkının maruz kaldığı açlığın durması için tüm sınır kapıları üzerinden Gazze Şeridi'nin tümüne acil insani yardımların ulaşması çağrısı yapılan açıklamada, kararı sunan ve destekleyen ülkelerin aldığı pozisyonların değeri vurgulandı.