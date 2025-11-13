Filistin’den BM ülkelerine UCM çağrısı: İsrail hesap vermeli

Filistin, Birleşmiş Milletler'in (BM) ateşkese rağmen soykırıma devam eden İsrail'e karşı harekete geçmesini istedi. Filistin'in BM Daimi Temsilciliği'nden Hukuk Danışmanı Loureen Sayej, Filistin halkına karşı onlarca yıldır işlenen suçların hesabının verilmesi için BM'ye üye devletlere Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) destekleme ve İsrail'in dokunulmazlığına son verme çağrısı yaptı. UCM'nin yıllık raporunun tartışıldığı BM Genel Kurulu salonunda konuşan Sayej, UCM'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'a yönelik verdiği tutuklama emirlerini "İsrail'in dokunulmazlığına son verme yolunun başlangıcı" olarak nitelendirdi. İsrailli yetkililerin, 70 yıldan fazla bir süredir cezadan muaf hareket ettiğini vurgulayan Sayej, yasadışı işgal, ilhak, işkence, Filistinlilerin topraklarının gasbı, apartheid, sistematik cinayetler ve toplu tutuklamalar gibi İsrail'in uygulamalarına vurgu yaptı.

'TUTUKLAMA EMİRLERİNE UYUN!'

Sayej, "77 yıldır, Filistin halkına karşı işlenen suçlardan tek bir İsrailli yetkili bile hesap vermedi. Son çaremiz olan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurmaktan başka nereye gidebiliriz ki?" ifadelerini kullandı. UCM'nin bu kişilere karşı yasayı uyguladığını ve suçlanan faillerin hesap vermesini sağlamak için üzerine düşeni yaptığını belirten Sayej, "Savaş suçluları kutlanmamalı veya hoş karşılanmamalı. Vahşet suçlarının kurbanları da hak ettikleri adaleti aradıkları için cezalandırılmamalıdır" diye konuştu. UCM Başkanı Japon yargıç Tomoko Akane de BM'ye üye ülkelere mahkemenin verdiği tutuklama emirlerinin infazına destek olmaları çağrısında bulunmuştu.

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ile Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 6 Şubat'ta, bu karar nedeniyle UCM'ye yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

AÇLIK, ÖLÜM VE YIKIM DEVAM EDİYOR

İsrail, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen ne katliamdan ne de yardımları engellemekten geri duruyor. Dün de birçok bölgeye hava saldırısı düzenledi. Ekim 2023'te başlayan saldırılarında can kaybı 69 bin 185'e yükseldi. Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İsrail'in, Gazze'ye kritik öneme sahip malzemeleri göndermeyi reddetmeye devam ettiğini belirtti. Öte yandan, BBC Verify'nin 8 Kasım'da çektiği uydu fotoğrafları İsrail'in, Gazze'deki yıkım faaliyetlerine "geniş ölçekte" devam ettiğini gösteriyor.