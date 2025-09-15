Filistin’den dünyaya ‘daha cesur olun’ çağrısı

Filistin, uluslararası topluma Gazze Şeridi'nde yaşanan soykırımı durdurmak ve sivilleri korumak için "daha cesur çalışma yöntemleri" benimseme çağrısında bulundu. İsrail'in hedefinin patlamalar ve bombardımanlar eşliğinde, tüm Gazze Şeridi'nde güvenli bir yer bırakmayarak 1 milyon Filistinliyi zorunlu göçe mecbur bırakmak olduğu kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma, "Filistin halkına yönelik saldırıları durdurma ve ateşkesi sağlama konusunda klasik tutum ve yaklaşımlarının dışına çıkıp, sivilleri korumak ve yardımları herhangi bir şart veya engel olmadan ulaştırmak için daha cesur yöntemler benimsemeleri" çağrısı yapıldı.