Filistin’den İşgalci İsrail’in bakanına yanıt: Soykırım ve tehcir planlarının itirafıdır

Gazze'de binlerce sivili katleden İsrail'den tepki çeken bir açıklama geldi. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'de "zengin bir emlak ganimeti" bulunduğunu söyleyerek bu ganimeti Amerikalılarla paylaşacaklarını duyurdu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "Gazze'de zengin bir emlak ganimeti yattığını ve bu ganimeti Amerikalılarla paylaşacaklarına" dair sarf ettiği sözlere tepki gösterildi.

Filistin hükümeti, 7 Ekim 2023'ten bu yana 65 bini aşkın Filistinlinin İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği Gazze Şeridi'ni "gayrimenkul" olarak görülmesinin soykırım ve tehcir planlarının resmi itirafı olduğunu bildirdi.

FİLİSTİN: İSRAİL'İN GAZZE'Yİ "GAYRİMENKUL" OLARAK GÖRMESİ SOYKIRIM VE TEHCİR PLANLARININ İTİRAFIDIR

"İsrailli yetkililerin Gazze Şeridi'ni bir emlak olarak paylaşma veya satma yönünde yaptıkları kışkırtıcı çağrıları son derece tehlikeli buluyoruz." denilen açıklamada, Tel Aviv'in Gazze'ye yönelik yaklaşımının soykırım ve tehcir planlarının resmi itirafı olduğu kaydedildi.

İsrail'in bu yaklaşımı doğrultusunda bölgedeki Filistin halkını zorla yerinden ederek Gazze Şeridi'nin tümünü yerle bir etmenin resmi niyetlerini ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: