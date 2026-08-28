Filistin’den kritik Gazze adımı: 6 ülkenin temsilcileri ile görüşme gerçekleştirildi!

BAE Heyet Başkanı Matar Salim ed-Zahiri ile görüşmesinde Filistin hükümetinin yaşadığı mali krize değinen Ağabekyan, hükümetin yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için bir mali güvenlik ağı oluşturulması ve sahada somut adımlara geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Senegal Afrika Entegrasyonu ve Dışişleri Bakanı Şeyh Niang ile Filistin topraklarındaki gelişmeler ışığında ortak diplomatik hareket imkanlarını ele alan Ağabekyan, Endonezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammad Anis Matta ve Somali Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Hamza Adan Haado'ya da işgal altındaki topraklardaki insani durum, insani yardım ve tıbbi malzeme eksikliği hakkında bilgi verdi.

Görüşmelerde İslam ülkelerinin Gazze'deki barış planının ikinci aşamasının uygulanması, İsrail'in bölgeden çekilmesi ve imar çalışmalarının başlaması için baskıyı artırması gerektiğini kaydeden Ağabekyan, Batı Şeria'daki illegal yerleşim faaliyetleri ile "E1" yerleşim projesinin Filistin devletinin coğrafi bütünlüğünü ve bağımsızlığını imkansız kıldığını vurguladı.

Ağabekyan ayrıca, İİT'nin yeni Genel Sekreteri İsmail Veled Şeyh Ahmed ile de bir araya gelerek, uluslararası kararların uygulanması ve işgalin sona erdirilmesi için uluslararası alanda koordineli bir İslam tutumu beklentisini iletti.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör