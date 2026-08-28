Filistin'den kritik Gazze adımı: 6 ülkenin temsilcileri ile görüşme gerçekleştirildi!
Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan, Suudi Arabistan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Senegal, Endonezya ve Somalili yetkililerle İsrail saldırıları, ablukası ve işgali altındaki Gazze Şeridi ile Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gelişmeleri, Filistinlilere siyasi ve diplomatik desteğin güçlendirilmesi yollarını ele aldı.
Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Ağabekyan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı marjında ayrı ayrı temaslarda bulundu.
Ağabekyan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid el-Hureyci ile görüşmesinde, Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki durum ile Filistinlilerin direnişini destekleme çabalarını değerlendirdi.
Arap, İslam ve uluslararası düzeyde İsrail ihlallerinin durdurulması, insani yardımların girişi ve Filistin hükümetine destek sağlanması için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirten Ağabekyan, Suudi Arabistan'ın ABD dahil uluslararası taraflarla olan ilişkilerinin Filistin davasına destek için kullanılmasının önemini vurguladı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ile bir araya gelen Ağabekyan, Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmeleri, İsrail'in gerilimi tırmandırmasını önleme çabalarını ve Filistin davasına diplomatik desteği görüştü.
Filistin tarafının önceliğinin halkın direnişini korumak olduğunu belirten Ağabekyan, Batı Şeria'daki saldırılar ve zorla yerinden etmelere dikkati çekti.
Kulaklıkaya ise Türkiye'nin Filistin davasına olan sabit desteğini teyit ederek, taahhütlerin yerine getirilmesi ve barış planının ikinci aşamasına geçilmesi için İsrail hükümetine yönelik diplomatik baskının sürdürülmesinin önemine işaret etti.