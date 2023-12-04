Filistin’den ‘UCM Başsavcısı Han’ın ziyaretine’ tepki

Filistinli insan hakları örgütleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın Ramallah kentine gerçekleştirdiği ziyarete tepki gösterdi. Han'ın "dürüstlüğünden şüphe ettikleri" gerekçesiyle kendisini karşılamayacaklarını belirten Filistinli insan hakları örgütleri temsilcileri, "UCM'nin gerileyen ve siyasallaşan rolünden Han'ı sorumlu" tuttu. El-Hak'ın Müdürü Şavan Cebbarin, Han'ın yaklaşımlarıyla işgal altındaki Kudüs'ü "İsrail'in kenti" olarak gördüğüne dikkati çekerek, "UCM Başsavcısı Han, İsrailli kurbanların aileleri ve hukukçu temsilcilerinin davetiyle geldi. Filistinli kurbanların yakınları ve hukukçu temsilcileri ise daha önce Han'la görüşme taleplerinden sonuç alamadı" dedi. Han'ın bugüne kadar Filistinli ailelerle görüşmekten hep kaçtığına işaret eden Cebbarin, bu ziyaretinde de Filistin'e öncelik vermediğini vurguladı. UCM Başsavcısı'nın Filistin'deki soruşturmalar için 900 bin dolar, diğer bazı ülkelere ise bir veya 2 milyon dolar tahsis ettiğini dile getiren Cebbarin, bu meblağların da Han'ın önceliklerini gözler önüne serdiğini savundu.