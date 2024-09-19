Filistin’den uluslararası camiaya çağrı: İsrail’e karşı caydırıcı önlemler alınmalı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KARAR TASARISI HATIRLATILDI

İki devletli çözüm seçeneğini korumak ve toprakların müsadere edilmesini durdurmak için İsrail'e karşı "bağlayıcı ve caydırıcı" uluslararası önlemler alınması çağrısında bulunulan açıklamada, "Filistin halkına yönelik soykırım ve tehcir savaşları ve saldırılarıyla ilgili küresel endişeler ışığında gerçekleştirilen bu tehlikeli tırmanışın sonuçlarından tamamen ve doğrudan İsrail hükümeti ve bakanları sorumludur. " denildi.

Bölgede ve dünyada barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasının yolunun Filistin'den geçtiğine işaret edilen açıklamada, uluslararası topluma, dün onaylanan "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararının uygulanmasını hızlandırmaları" çağrısında bulunuldu.

Filistin'in BM Daimi Temsilciliği, mayıs ayında BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla kazandığı ilave hakların ardından Genel Kurula ilk karar tasarısını sunmuştu. İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında mevcudiyetini 12 ay içinde sonlandırması talep edilen ve 40'tan fazla ülkenin eş sunucu olduğu karar tasarısı 14'e karşı 124 oy ile kabul edilmişti.