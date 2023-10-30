Filistin’e destek gösterileri engellenemez

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ülkelerinde Filistin'e desteği yasaklayan Avrupa ile ilgili dikkat çeken açıklamada bulundu. Euronews'teki habere göre, HRW Filistin yanlısı protestolara getirilen yasakların ifade özgürlüğüne darbe vurduğuna dikkat çekti. Örgüt, hükümetlerin artan antisemitizm ve İslamofobi şikâyetlerine yetersiz yanıt vermesi; Arap, Filistinli veya Müslüman olarak algılanan kişilere karşı ayrımcılığa yol açabilecek göç politikaları uygulaması ve Filistin yanlısı barışçıl protestoya yönelik yasakların bu yöndeki endişeleri artırdığını vurguladı. HRW Direktörü Benjamin Ward, "Avrupa ülkelerindeki yetkililerin herkesin güvende olmasını sağlama sorumluluğu var'' dedi. Fransa, İngiltere, Almanya Avusturya, Macaristan ve İsviçre gibi çok sayıda ülke Filistin'e destek gösterisini yasaklamıştı.Dünyanın dört bir yanında Filistin'e destek gösterileri sürüyor. Çok sayıda ülkede binlerce kişi sokaklardan ayrılmıyor. Almanya Müslüman Üniversiteliler Topluluğu ise Filistin'de işgalci İsrail tarafından öldürülen binlerce çocuğa dikkat çekmeye çalışıyor. Filistinliler, saldırılarda ölmesi halinde kimliklerinin tespit edilmesi için çocuklarının kollarına ve bacaklarına isimlerini yazıyor. Almanya'daki Müslüman öğrenciler, ellerine ve kollarına isimlerini ve yaşadıkları şehri yazıyor. Video, Almanya genelinde protestoya dönüştü.