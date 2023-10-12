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Giriş Tarihi: 13.10.2023

Filistin’e destek linç sebebi oldu

Cengiz PARLAYAN
Filistin’e destek linç sebebi oldu
Almanya'da Filistin ile dayanışma gösterip linç edilenler kervanına 2. Bundesliga ekibinin futbolcusu Yusuf Kabadayı da eklendi. 19 yaşındaki Kabadayı, Instagram hesabından "Filistin'in yanındayım" paylaşımı yaptıktan hemen sonra büyük tepkiyle karşılaştı. Genç futbolcuya kulübü de baskı yapınca Kabadayı paylaşımını silip, "Düşüncesizce paylaşımım için özür dilerim. Tek dileğim her iki tarafın da barış içinde yaşaması. Savaşa ve her türlü şiddete karşıyım. Ben Müslümanım ve biz şiddet ya da terörden yana değiliz" paylaşımı yaptı. Birkaç gün önce de Rapçi Nura, 'Özgür Filistin' yazısı altında fotoğraf paylaşınca linç edilmişti.
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Filistin’e destek linç sebebi oldu
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