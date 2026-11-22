Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve bağımsızlık hakkını teyit eden karar taslağını 8'e karşı 162 oyla kabul etti. İnsan hakları ve insani işlerle ilgilenen Genel Kurulun 3. Komitesi tarafından sunulan tasarı oylandı. Oylamada 162 ülke, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve bağımsızlık hakkını teyit eden tasarıya "evet" oyu verirken, 8 ülke "hayır" oyu kullandı, 8 ülke ise çekimser kaldı.

HER KITADAN DESTEK

Lehte oy kullanan ülkeler arasında Türkiye başta olmak üzere tüm Avrupa Birliği üye devletleri, Kanada, Avustralya ile Güney Amerika, Asya ve Afrika'daki ülkelerin çoğunluğu yer alırken, ABD, İsrail, Arjantin, Paraguay, Mikronezya, Nauru, Papua Yeni Gine ve Palau aleyhte oy kullandı. Karar, Filistin halkının katil İsrail'in işgalinden uzak, kendi topraklarında özgürce yaşama ve bağımsız olma hakkının devredilemez olduğunu teyit ediyor.

Ayrıca bu hakkın koşulsuz, vazgeçilemez, müzakere edilemez veya uzlaşmaya konu edilemez olduğunu vurguluyor.

VAHŞETE DOYMUYOR

Katil İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava ve kara saldırılarında dün 7 Filistinli daha yaşamını yitirdi, en az 13 kişi yaralandı. Soykırımcı İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de can kaybı 74 bin 736'ya yükseldi. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şuafat Mülteci Kampı'nda ise kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin açtığı ateş sonucu 10 yaşındaki Filistinli çocuk yaşamını yitirdi.

350 BİN AİLE AÇIKTA

Gazze'deki Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde kış koşullarının barınma krizini daha da ağırlaştırdığını, 350 bin ailenin acil barınma ihtiyacı bulunduğunu bildirdi.

PENDİK'TEN KIŞ YARDIMI

Pendik Belediyesi, Gazze'deki insani krizin etkilerini hafifletmek amacıyla bölgeye yardıma devam ediyor. Daha önce 600 kişilik çadır kent kuran, sıcak yemek ve okul malzemesi desteğinde bulunan belediye, kış öncesi yeni bir yardım çalışması gerçekleştirdi. Bu kapsamda Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine 3'er bin adet mont, bot ve battaniye gönderildi. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Yürüttüğümüz insani yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Her gün 1.500 kişiye sıcak yemek ulaştırıyoruz. Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmaya, ihtiyaç duydukları her alanda desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Onlara buradan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Gazze için dün olduğu gibi bugün de yarın da tek yürek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu. Barış SAVAŞ / SABAH

KONYA'DAN SEVGİ TOHUMLARI

Konya Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi (ADRM) tarafından yürütülen 'Sevgin Umut Olsun' projesi kapsamında Gazze'deki ihtiyaç sahibi ailelere yönelik insani yardım çalışmaları devam ediyor. Güney Gazze'de günlük 5 bin kişiye sıcak yemek ulaştırılırken, yağışlar nedeniyle çadırları zarar gören ailelere de çadır desteği sağlanıyor. Proje kapsamında, Gazze'nin Han Yunus Mavasi bölgesinde daha önce günlük 3 bin kişiye sıcak yemek ulaştırılırken, Kuzeyden Güneye doğru yaşanan yoğun göç nedeniyle bu sayı 5 bine yükseltildi. Böylece bölgede artan ihtiyaçlara karşı sıcak yemek desteği genişletildi. Yemek yardımının yanı sıra bölgede eğitim, çadır ve giyim yardımları da devam ediyor. Ayrıca şehit aileleri ve çocuklarına yönelik aylık desteklerin de sürdürüldüğü belirtildi. Tolga YANIK/SABAH