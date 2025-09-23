"Filistin'i 6 ülkenin tanıması, adil barışın sağlanması için önemli bir adım"

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas yaptığı açıklamada, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Malta, Monako ve Andorra'nın bağımsız ve egemen Filistin Devleti'ni resmen tanımasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Abbas, "Bu tanımalar, uluslararası meşruiyet kararlarına uygun olarak, adil ve kalıcı barışın sağlanması yolunda önemli ve gerekli bir adımı teşkil ediyor." ifadesini kullandı.

"Filistin halkının kendi kaderini tayin etme, özgürlüğüne kavuşma ve bağımsızlığını gerçekleştirme hakkının bu şekilde tanınması, iki devletli çözümün hayata geçirilmesinin önünü açacağına" işaret eden Abbas, böylece Filistin Devleti'nin İsrail'in yanında "güvenli, barış ve iyi komşuluk içinde yaşayacağını" kaydetti.

Abbas, "Bugün önceliğimiz, ateşkesin sağlanması, yardımların (Gazze Şeridi'ne) ulaştırılması, tüm (İsrailli) rehinelerin ve (Filistinli) esirlerin serbest bırakılması, İsrail'in bölgeden tamamen çekilmesi, Filistin Devleti'nin tüm sorumluluklarını üstlenmesi, iyileşme ve yeniden imar sürecine gidilmesi ve (Batı Şeria'da) yerleşim faaliyetlerinin ve yerleşimci (Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler) terörünün durdurulmasıdır." dedi.

Filistin Devlet Başkanı ayrıca, "Filistin Devleti'nin taahhüt ettiği tüm yükümlülükleri ve reformları yerine getireceğini" yineledi.

Fransa, Belçika, Lüksemburg, Malta, Monako ve Andorra dün Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını açıklamıştı.

FİLİSTİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Belçika, Lüksemburg, Malta, Monako ve Andorra'nın Filistin Devleti'ni tanımasını memnuniyetle karşılar ve bunu barışı hedefleyen iki devletli çözümün korunması olarak değerlendirir." ifadesi kullanıldı.

Bu ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıma kararının "cesur ve uluslararası hukuk ile uluslararası meşruiyet kararlarıyla uyumlu" olduğuna işaret edilen açıklamada, Filistin Devleti'ni tanıma kararının bu ülkelerin İsrail işgalini sona erdirme, bölgede ve dünyada barış, güvenlik, istikrar ve refahı sağlama konusundaki kararlılığının işareti olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Filistin Devleti'nin tanınması, Filistin halkının haklı ve meşru haklarının tanınması ve işgalci otoritelerin halkımıza karşı işlediği soykırım, aç bırakma, yerinden etme ve ilhak suçları nedeniyle iki devletli çözümün tehdit oluşturan tehlikelerden korunmasıdır." ifadelerine yer verildi.

Başta ABD olmak üzere Filistin Devleti'ni henüz tanımayan ülkelere, tanıma sürecini başlatma, uluslararası hukuka ve Uluslararası Adalet Divanının (UAD) danışma görüşüne uyma ve "tarihin doğru tarafında yer alma" çağrısı yapıldı.

Filistin Devleti'nin tanınmasının Filistinlilere uygulanan adaletsizliğin giderilmesine ve diğer ülkeler gibi kendi kaderlerini tayin etme hakkını kullanmalarına katkı sağlayacağına dikkati çekildi.