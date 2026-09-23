Filistin’i destekledi Yahudi lobisinin hedefi oldu

Almanya'nın başkenti Berlin'de 20 Eylül'de yapılan eyalet meclisi seçiminde ilk sırayı alan Sol Parti'nin başbakan adayı Elif Eralp'e karşı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştirdiği gerekçesiyle "Yahudi karşıtlığı" suçlamaları yöneltiliyor. Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, seçimden bir gün sonra Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşillere Sol Parti ile hükümet kurmamaları çağrısında bulundu. İsrail'in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor da Alman medyasına yaptığı açıklamada, Sol Parti'nin seçim başarısının Yahudi toplumu açısından ciddi endişe yaratması gerektiğini savundu.

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Alman medyasında da Eralp ve partisini Yahudi karşıtı olmakla itham eden haberler dikkati çekiyor. Welt gazetesi seçim sonrası "İsrail karşıtı yoldaşlar, hükümetin planlarının önünde engel teşkil edebilir" başlığıyla parti içindeki İsrail karşıtı unsurları koalisyonun önündeki sorun olarak sunuyor. Sol Parti ise antisemitizm suçlamalarının siyasi tartışmada rakipleri susturmak veya damgalamak için kullanılmasına karşı çıkıyor. Eralp, Yahudi karşıtı olduğu yönündeki suçlamaları reddederek İsrail hükümetine yönelik eleştirilerin araçsallaştırılmaması gerektiğini söyledi. Almanya'da özellikle Filistinlilerin ve Müslümanların temsil edilmesi konusunda mevcut politikaları değiştirmek istediğini aktaran Eralp, "Filistinliler, Müslümanlar kendisini yeteri temsil edilmiş hissetmiyorlar ve bence bu doğru bir politika değil. Ben tüm insanları görüyorum. Müslüman olsun, Filistinli olsun. Yahudi olsun. Siyasetin görevi toplumdaki farklı kesimleri görmek ve temsil etmek" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör