Filistin'in sesi kitap oldu
TRABZON Devlet Tiyatrosu sanatçısı, ödüllü oyuncu ve yazar Mahir Elvan'ın Filistin'de yaşanan acıları, direnişi ve umudu anlattığı "Filistin'de Gün Doğumu Gibi", sahneden sonra kitap olarak da okurla buluştu. Filistin'de yaşananların sanat yoluyla anlatılmasının insani bir sorumluluk olduğunu belirten Elvan, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin davasında ortaya koyduğu güçlü irade ve insanlık merkezli vizyonu doğrultusunda, sanatımızla mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.
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