Filistin’in tanınması kararı tansiyonu yükseltti: Fransa ve Avustralya ile ipler geriliyor! Netanyahu’nun öfkesi zirvede
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Avustralya Başbakanı Albanese yakın zamanda Filistin devletini tanıma kararı aldıklarını açıklamıştı. Bu hamle İsrail’i çileden çıkardı. Başbakan Binyamin Netanyahu, her iki ülke liderini ağır sözlerle hedef aldı. Fransa ve Avustralya’nın rest çekmesiyle uluslararası arenada gerilim tırmandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Filistin Devletini tanıma kararı aldığını ve eylül ayında gerçekleştirilecek BM Genel Kurulunda bu konuda resmi açıklama yapacağını belirtmişti.
MACRON'UN ADIMI İSRAİL'İ KIZDIRDI
Bu karar sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yazdığı resmi mektupta Macron'un Filistin devletini tanımaya çağırarak Yahudi karşıtlığının ateşini beslediğini savundu.
Netanyahu, ayrıca Macron'a yeni Yahudi yılının kutlanacağı 23 Eylül'den önce Yahudi karşıtlığıyla mücadele etmesi çağrısında bulundu.
FRANSA'DAN NETANYAHU'YA REST
Fransa medyasındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanlığı resmi konutu Elysee Sarayı, Netanyahu'nun, Emmanuel Macron'a yönelik "Yahudi karşıtlığının ateşini beslediği" suçlamasına tepki gösterdi.
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un Filistin Devletini tanıma çağrısı yaparak Yahudi karşıtlığının ateşini beslediği şeklindeki analizin "yanlış ve iğrenç" olduğu ve yanıtsız kalmayacağı belirtildi.
Açıklamada, "İçinde bulunduğumuz dönem, çarpıtma ve manipülasyonlar değil ciddiyet ve sorumluluk gerektiriyor." ifadesi kullanılarak, Fransa'nın Yahudi vatandaşlarını daima koruduğu ve korumaya devam edeceği vurgulandı.