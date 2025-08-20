Filistin’in tanınması kararı tansiyonu yükseltti: Fransa ve Avustralya ile ipler geriliyor! Netanyahu’nun öfkesi zirvede

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Avustralya Başbakanı Albanese yakın zamanda Filistin devletini tanıma kararı aldıklarını açıklamıştı. Bu hamle İsrail’i çileden çıkardı. Başbakan Binyamin Netanyahu, her iki ülke liderini ağır sözlerle hedef aldı. Fransa ve Avustralya’nın rest çekmesiyle uluslararası arenada gerilim tırmandı.

AA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Filistin Devletini tanıma kararı aldığını ve eylül ayında gerçekleştirilecek BM Genel Kurulunda bu konuda resmi açıklama yapacağını belirtmişti.

MACRON'UN ADIMI İSRAİL'İ KIZDIRDI

Bu karar sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yazdığı resmi mektupta Macron'un Filistin devletini tanımaya çağırarak Yahudi karşıtlığının ateşini beslediğini savundu.

Netanyahu, ayrıca Macron'a yeni Yahudi yılının kutlanacağı 23 Eylül'den önce Yahudi karşıtlığıyla mücadele etmesi çağrısında bulundu.

FRANSA'DAN NETANYAHU'YA REST

Fransa medyasındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanlığı resmi konutu Elysee Sarayı, Netanyahu'nun, Emmanuel Macron'a yönelik "Yahudi karşıtlığının ateşini beslediği" suçlamasına tepki gösterdi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un Filistin Devletini tanıma çağrısı yaparak Yahudi karşıtlığının ateşini beslediği şeklindeki analizin "yanlış ve iğrenç" olduğu ve yanıtsız kalmayacağı belirtildi.

Açıklamada, "İçinde bulunduğumuz dönem, çarpıtma ve manipülasyonlar değil ciddiyet ve sorumluluk gerektiriyor." ifadesi kullanılarak, Fransa'nın Yahudi vatandaşlarını daima koruduğu ve korumaya devam edeceği vurgulandı.

AVUSTRALYA SİYONİSTLERİN HEDEFİNDE

Macron'un yanı sıra Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin de Filistin devletini tanıma kararı alması ve sonrasında İsrail'deki aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisinin üyesi Simcha Rothman'ın vizesini "ayrılığa yol açtığı" gerekçesiyle iptal etmesi Siyonistleri rahatsız etti.

Netanyahu, Albanese'yi "zayıf" olarak nitelendirmiş ve İsrail'e "ihanet etmekle" suçlamıştı.

NETANYAHU'YA DERS VERDİ

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, ABC News'e verdiği mülakatta Netanyahu'nun Albanese'ye yönelik "Tarih, Albanese'yi olduğu gibi hatırlayacak, İsrail'e ihanet eden ve Avustralyalı Yahudileri terk eden zayıf bir politikacı." ifadelerine tepki gösterdi.

Netanyahu'nun, Filistin devletine destek veren ülkelere sert çıkıştığını belirten Burke, "Güç, kaç kişiyi bombalayabileceğin veya kaç çocuğu aç bırakabileceğinle ölçülmez. Güç, Başbakan Anthony Albanese'nin yaptığıyla çok daha iyi ölçülür." dedi.

Burke, Filistinli çocukları doğrudan "düşman" olarak nitelediği gerekçesiyle Rothman'ın vizesinin iptal edildiğini kaydederek, Avustralya'nın Filistin'i tanıma kararına karşı çıkan muhalefet koalisyonuna ilişkin şunları kaydetti:

"Koalisyon, sadece Yahudi topluluğa zarar verenlerin reddedilmesi gerektiğini düşünüyor gibi görünüyor. Filistinli veya Müslüman topluluğa zarar verecekleri reddetmem gerektiğini düşünmüyor."

AŞIRI SAĞCI SİYASETÇİNİN VİZESİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Avustralya, 18 Ağustos'ta İsrailli aşırı sağcı siyasetçi Simcha Rothman'ın vizesini, "ayrılığa yol açan kişilerin" ülkeye gelmesinin onaylanamayacağı gerekçesiyle iptal etmiş ve ülkeye seyahatinin 3 yıl süreyle yasaklandığını doğrulamıştı.

Rothman'ın vizesinin iptalinin ardından Tel Aviv yönetimi aynı gün içinde, Avustralya'nın işgal altında bulunan Filistin nezdindeki diplomatlarının İsrail'deki oturum vizesini iptal kararı almıştı.