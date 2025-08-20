Filistin’in tanınması kararı tansiyonu yükseltti: Fransa ve Avustralya ile ipler geriliyor! Netanyahu’nun öfkesi zirvede

Netanyahu, Albanese'yi "zayıf" olarak nitelendirmiş ve İsrail'e "ihanet etmekle" suçlamıştı.

Macron'un yanı sıra Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin de Filistin devletini tanıma kararı alması ve sonrasında İsrail'deki aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisinin üyesi Simcha Rothman'ın vizesini "ayrılığa yol açtığı" gerekçesiyle iptal etmesi Siyonistleri rahatsız etti.

NETANYAHU'YA DERS VERDİ

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, ABC News'e verdiği mülakatta Netanyahu'nun Albanese'ye yönelik "Tarih, Albanese'yi olduğu gibi hatırlayacak, İsrail'e ihanet eden ve Avustralyalı Yahudileri terk eden zayıf bir politikacı." ifadelerine tepki gösterdi.

Netanyahu'nun, Filistin devletine destek veren ülkelere sert çıkıştığını belirten Burke, "Güç, kaç kişiyi bombalayabileceğin veya kaç çocuğu aç bırakabileceğinle ölçülmez. Güç, Başbakan Anthony Albanese'nin yaptığıyla çok daha iyi ölçülür." dedi.

Burke, Filistinli çocukları doğrudan "düşman" olarak nitelediği gerekçesiyle Rothman'ın vizesinin iptal edildiğini kaydederek, Avustralya'nın Filistin'i tanıma kararına karşı çıkan muhalefet koalisyonuna ilişkin şunları kaydetti:

"Koalisyon, sadece Yahudi topluluğa zarar verenlerin reddedilmesi gerektiğini düşünüyor gibi görünüyor. Filistinli veya Müslüman topluluğa zarar verecekleri reddetmem gerektiğini düşünmüyor."