Filistin
'in Eriha
kentinde Emevi Halifesi Hişam bin Abdülmelik'in yaptırdığı sarayın zemininde yer alan 827 metrekarelik "Hayat Ağacı" adı verilen dev mozaik tablo ziyaretçileriyle buluştu. Emevi Halifesi Hişam bin Abdülmelik'in Eriha'daki sarayının banyo zemininde yer alan mozaik tabloda; bir ağacın etrafında bulunan üç ceylandan biri aslan tarafından avlanırken, diğer ikisinin ise huzurlu şekilde hayatına devam ettiğini anlatan bir tasvir yer alıyor. Dünyada şimdiye kadar bulunan en büyük yer mozaiklerinden biri olan eser için "Filistin'in Zeugma'sı" yorumları yapıldı. Söz konusu mozaikler aslında 1300 yıllık ama çölde bulunan saray ancak 19. yüzyılda keşfedilmişti.
SAVAŞ VE BARIŞ
Tabloda, bir ağacın etrafında bulunan üç ceylandan biri aslan tarafından avlanırken, diğer ikisinin ise huzurlu şekilde hayatına devam ettiğini anlatan bir tasvir yer alıyor. Mozaikteki bu tasvirin savaş ve barışı anlattığı belirtiliyor. Yaklaşık 4.5 yıl süren çalışmaların ardından dünyanın en büyük mozaik tablolarından biri olduğu belirtilen Eriha'daki eserin restorasyonu 12 milyon dolara mal oldu.
TURİST AKINI BEKLENİYOR
827 metrekarelik dev mozaik tablo geometri, bitki ve hayvan ögeleriyle zenginleştirilmiş, ustalıkla birleştirilmiş 38 mozaik yapının birleşmesinden oluşuyor. Tabloda 21 farklı renkte taş bulunuyor. 5 milyonu aşkın parça mozaik ve küçük mozaik taşları var. Filistinli yetkililer saraydaki bu çok değerli yer mozaiklerinin çok sayıda turisti bölgeye çekmesini umuyor. İslami bir çöl kalesi olan Halife Hişam'ın sarayı Emevi Hanedanı döneminde yapılmış ve milattan sonra 660 ile 750 yılları arasında kullanılmış bir bina.