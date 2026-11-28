İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen tıbbi malzemeler ile ilaçların girişine ve hastaların da tahliyesine izin vermediği Gazze'de yaklaşan kış şartlarıyla birlikte yaşam mücadelesi giderek zorlaşıyor. Gazze'de 2.1 milyon kişi kış boyunca korunmaya ve insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Sağlık sisteminin çökmesi, suların kirli akması, ilaçsızlık ve çadırları sık sık pis suların basması gibi nedenlerden dolayı bölgede ayrıca menenjit salgını yaşanıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Gazze'de menenjit vakalarında bildirilen artışı yakından takip ettiklerini bildirerek, "Şu an itibarıyla 533'ten fazla vaka ve 4 ölüm kaydedildi" dedi. Middle East Eye sitesine konuşan Filistinli anneler de bebeklerinin gözlerinin önüne düşürülemeyen yüksek ateş nedeniyle öldüğünü dile getirdi. Henüz 2 aylık olan Mostafa Hallawin isimli bebek de 10 gündür 39 derecelik ateşle yalam mücadelesi veriyor. Soykırımcı İsrail ordusu ayrıca daha önce hedef aldığı Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni Hamas'ın kullandığını iddia ederek bir kez daha hedef gösterdi. İsrail defalarca Hamas'ın varlığına dair hiçbir kanıt sunamamasına rağmen hastaneleri bombaladı.



KATİL DURMUYOR

İŞGAL altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin, mahkemenin kararına rağmen Filistinli ailenin evini yıktığı ve İsrail ordusunun Filistinli ailenin şikâyetine rağmen müdahale etmediği belirtildi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında 1 Filistinli yaşamını yitirirken, aralarında bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 6 Filistinli yaralandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamasına göre, ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1075 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 163 kişi yaralandı.



İSRAİLLİ KURUM İŞKENCELERİ RAPORLADI

İsrail İşkenceye Karşı Kamu Komitesi (PCATI), Filistinli esirlere İsrail hükümetinin onayıyla yaygın şekilde işkence uygulandığını ve işkence altında alınan ifadelerin yargı süreçlerinde delil olarak kullanıldığını belirtti. Raporda, İsrail hükümetinin onay verdiği öne sürülen işkence uygulamalarının yargı sisteminin tamamını etkilediği belirtilerek, kolluk ve yargı mekanizmalarının işkenceyi önlemeye yönelik etkili adımlar atmadığı savunuldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör