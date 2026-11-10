  • Haberler
  • Dünya Haberleri
  • SON DAKİKA| Filistinli Arap partilerinden Eisenkot ile iş birliği: Netanyahu’nun bloku muhalefete düşecek

SON DAKİKA| Filistinli Arap partilerinden Eisenkot ile iş birliği: Netanyahu’nun bloku muhalefete düşecek

Son Dakika: İsrail vatandaşı Filistinli Arapları temsil eden Ortak Arap Listesi, Meclis Başkanlığı için hükümet kurma yetkisini alan Gadi Eisenkot’a ortak çalışma teklifinde bulundu.

SON DAKİKA| Filistinli Arap partilerinden Eisenkot ile iş birliği: Netanyahu’nun bloku muhalefete düşecek
SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Son dakika haberleri: İsrail'de Ortak Arap Listesi hükümete katılmak için Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a ortak çalışma teklifinde bulundu.

Ortak Liste, Meclis Başkanlığı için Eisenkot'un partisinden Matan Kahana'yı destekleyeceğini açıkladı.

Ortak Arap Listesi lideri Cabbarin, "Netanyahu'nun bloku muhalefete düşecek" ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#İSRAİL #NETANYAHU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!