SON DAKİKA| Filistinli Arap partilerinden Eisenkot ile iş birliği: Netanyahu’nun bloku muhalefete düşecek
Son Dakika: İsrail vatandaşı Filistinli Arapları temsil eden Ortak Arap Listesi, Meclis Başkanlığı için hükümet kurma yetkisini alan Gadi Eisenkot’a ortak çalışma teklifinde bulundu.
Son dakika haberleri: İsrail'de Ortak Arap Listesi hükümete katılmak için Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a ortak çalışma teklifinde bulundu.
Ortak Liste, Meclis Başkanlığı için Eisenkot'un partisinden Matan Kahana'yı destekleyeceğini açıkladı.
Ortak Arap Listesi lideri Cabbarin, "Netanyahu'nun bloku muhalefete düşecek" ifadelerini kullandı.
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