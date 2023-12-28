Filistinli babanın yürek yakan anları: Oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı! "Al bu bisküviyi de cennete götür"

"AL BU BİSKÜVİYİ DE CENNETE GÖTÜR"

Kentten tüm dünyaya yayılan görüntülerde oğlu için bisküvi almaya giden Filistinli bir babanın döndüğünde evladının cansız bedeniyle karşılaştığı anlar yürek yaktı.

Oğlunun eline aldığı bisküviyi tutuşturan Filistinli babanın, gözyaşları içinde "Al bu bisküviyi de cennete götür" ifadelerini kullandı.