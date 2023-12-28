Filistinli babanın yürek yakan anları: Oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı! "Al bu bisküviyi de cennete götür"

İsrail Gazze Şeridi'ni 83 gündür vuruyor. Ayrım gözetmeksizin bölgede tüm noktaları vuran İsrail ordusu, çocuk, kadın demeden insanlık suçu işlemeye devam ediyor.
Bugün İsrail güçlerinin yoğun bombardımanı nedeniyle can kaybı 21 bin 320'ye yükselirken, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine yoğun saldırılar düzenlendi.
"AL BU BİSKÜVİYİ DE CENNETE GÖTÜR"
Kentten tüm dünyaya yayılan görüntülerde oğlu için bisküvi almaya giden Filistinli bir babanın döndüğünde evladının cansız bedeniyle karşılaştığı anlar yürek yaktı.
Oğlunun eline aldığı bisküviyi tutuşturan Filistinli babanın, gözyaşları içinde "Al bu bisküviyi de cennete götür" ifadelerini kullandı.
❝AL BU BİSKÜVİYİ DE CENNETE GÖTÜR❞— Sabah (@sabah) December 28, 2023
Han Yunus'ta oğluna bisküvi almaya giden Filistinli baba döndüğünde İsrail'in bombaladığı evde oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı.
Oğlunun eline bisküviyi tutuşturan baba, gözyaşları içinde oğluna veda etti. pic.twitter.com/bBRHp2AXV6