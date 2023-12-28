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Giriş Tarihi: 28.12.2023 20:44 Son Güncelleme: 28.12.2023 20:45

Filistinli babanın yürek yakan anları: Oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı! "Al bu bisküviyi de cennete götür"

İsrail, Filistinlilere yönelik acımasız katliamlarını artırarak sürdürüyor. Gazze Şeridi’nde oğluna bisküvi almaya giden Filistinli babanın gözyaşları ise yürekleri yaktı. Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan baba "Al bu bisküviyi de cennete götür" dedi.

İHA
Filistinli babanın yürek yakan anları: Oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı! Al bu bisküviyi de cennete götür

İsrail Gazze Şeridi'ni 83 gündür vuruyor. Ayrım gözetmeksizin bölgede tüm noktaları vuran İsrail ordusu, çocuk, kadın demeden insanlık suçu işlemeye devam ediyor.

Bugün İsrail güçlerinin yoğun bombardımanı nedeniyle can kaybı 21 bin 320'ye yükselirken, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine yoğun saldırılar düzenlendi.

"AL BU BİSKÜVİYİ DE CENNETE GÖTÜR"

Kentten tüm dünyaya yayılan görüntülerde oğlu için bisküvi almaya giden Filistinli bir babanın döndüğünde evladının cansız bedeniyle karşılaştığı anlar yürek yaktı.

Oğlunun eline aldığı bisküviyi tutuşturan Filistinli babanın, gözyaşları içinde "Al bu bisküviyi de cennete götür" ifadelerini kullandı.

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Filistinli babanın yürek yakan anları: Oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı! "Al bu bisküviyi de cennete götür"
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