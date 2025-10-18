Filistinli büyükelçiden Yunanistan’a çağrı: “Filistin Devleti’ni tanıyın”

Yunanistan'da yayın yapan in.gr haber sitesine konuşan Dorchom, ateşkese temkinli yaklaştıklarını belirterek, geçmişte birçok ateşkesin ve BM kararlarının ihlal edildiğini ifade etti.

"67 BİNDEN FAZLA ŞEHİDİMİZ VAR"

Gazze'deki sivil kayıpların boyutuna dikkat çeken Dorchom, "67 binden fazla şehidimiz var, bunların 22 binden fazlası çocuk" dedi.

"GAZZE, BİR ZAMANLAR TİCARETİN VE HAYATIN MERKEZİYDİ"

Gazze'de elektrik, su, gıda ve barınma eksikliklerinin çocukların geleceğini kararttığını vurgulayan Filistinli diplomat, İsrail'in sınır kısıtlamaları nedeniyle temel malların girişinin engellendiğini söyledi.

"2006'dan beri çikolata ve sabun bile yasak" diyen Dorchom, Gazze'nin bir zamanlar ticaret merkezleri, balıkçı lokantaları ve sosyal hayatla dolu bir kent olduğunu, ancak bombardımanlar sonrasında büyük bir harabeye dönüştüğünü ifade etti.