Filistinli büyükelçiden Yunanistan’a çağrı: “Filistin Devleti’ni tanıyın”
Filistin’in Atina Misyonu Temsilcisi Büyükelçi Youssef Dorchom, Yunanistan hükümetine Filistin Devleti’ni resmen tanıma çağrısı yaptı. Dorchom, Gazze’deki ateşkesin ardından yaptığı açıklamada, “Uluslararası toplum Filistin meselesinden gözünü çevirmemeli” dedi.
Yunanistan'da yayın yapan in.gr haber sitesine konuşan Dorchom, ateşkese temkinli yaklaştıklarını belirterek, geçmişte birçok ateşkesin ve BM kararlarının ihlal edildiğini ifade etti.
"67 BİNDEN FAZLA ŞEHİDİMİZ VAR"
Gazze'deki sivil kayıpların boyutuna dikkat çeken Dorchom, "67 binden fazla şehidimiz var, bunların 22 binden fazlası çocuk" dedi.
"GAZZE, BİR ZAMANLAR TİCARETİN VE HAYATIN MERKEZİYDİ"
Gazze'de elektrik, su, gıda ve barınma eksikliklerinin çocukların geleceğini kararttığını vurgulayan Filistinli diplomat, İsrail'in sınır kısıtlamaları nedeniyle temel malların girişinin engellendiğini söyledi.
"2006'dan beri çikolata ve sabun bile yasak" diyen Dorchom, Gazze'nin bir zamanlar ticaret merkezleri, balıkçı lokantaları ve sosyal hayatla dolu bir kent olduğunu, ancak bombardımanlar sonrasında büyük bir harabeye dönüştüğünü ifade etti.
"GAZZE YENİDEN İNŞA EDİLEBİLİR"
Dorchom, "İşgal sona erdiğinde Gazze yeniden inşa edilebilir. Bunun ilk şartı İsrail güçlerinin Gazze ve Batı Şeria'dan çekilmesidir." dedi.
"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM TEK YOL"
Filistinli büyükelçi, Filistin halkının her zaman iki devletli çözüme inandığını vurgulayarak, BM kararlarına göre Filistin'in uluslararası tanınmasının İsrail üzerinde hukuki baskı oluşturacağını ve barış sürecine katkı sağlayacağını belirtti.
YUNANİSTAN'A AÇIK MESAJ
Dorchom, "Yunanistan da Filistin Devleti'ni tanıyarak bu sürece destek vermelidir." diyerek, Gazze ve Batı Şeria'nın tek bir siyasi varlık olarak ele alınması gerektiğini söyledi.