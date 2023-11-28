Filistinli çocuk mahkum İsrail hapishanelerinde yaşadıklarını anlattı

"İSRAİLLİ GARDİYANLAR FİLİSTİNLİ MAHKUMLARA GADDARCA DAVRANIYOR"

Dün serbest bırakılan çocuk mahkumlardan Abdullah Akhil ise, 6 aydır tutuklu olduğunu belirterek, İsrailli gardiyanların Filistinli mahkumları her gün dövdüklerini yineledi. Gardiyanların hasta mahkumlarla ilgilenmediklerini aktaran Akhil, Hamas'ın İsrailli esirlere insancıl bir şekilde, İsrailli gardiyanların ise Filistinli mahkumlara gaddarca davrandığını söyledi.

Öte yandan Gazze Şeridi'ndeki insani aranın başladığı 24 Kasım'dan bu yana 4 grup halinde Hamas tarafından 50 İsrailli ile en az 19 yabancı uyruklu, İsrail tarafından ise 150 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı.