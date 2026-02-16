Filistinli çocukların ramazan isteği: Bombalar ve ölüm olmasın
Katil İsrail ordusu yine ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ne bomba yağdırdı. Filistinlilerin kaldığı çadırlara ve sivillerin toplandığı bir noktaya iki hava saldırısı düzenlediler. Her iki saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Öte yandan İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle evlerini kaybedip çadırlara sığınan Filistinli çocuklar, Deyr Belah kentindeki Bureyc Kampı'nda düzenlenen ramazan etkinliğiyle moral buldu. Ragad İmad "Geçen ramazanda savaş vardı, çok korkuyorduk. Allah'ım bu ramazan hayırla gelsin" derken Mira Ebu Camus ise "Allah'ım, bu ramazanda bombardıman ve ölüm olmasın" dedi.