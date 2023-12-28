Filistinli direniş gruplarından birlik hükümeti çağrısı

Bu bağlamda gruplar, daha önceki ulusal diyalog görüşmelerinde alınan kararların uygulanması için istisnasız tüm tarafların dahil olacağı bağlayıcı ve kapsayıcı bir toplantı düzenlenmesi ve Filistin siyasi sisteminin demokratik temeller üzerinde güçlendirilmesi konusunda anlaştı.

Gazze'deki savaşın da ele alındığı toplantıda, İsrail'in sürdürdüğü saldırıların ve soykırımın durdurulması, Gazze'ye dönük ablukanın kırılması, gıda yardımı, yakıt ve tıbbi malzeme girişlerinin sağlanması ve ağır yaralıların dışarda tedavi edilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Toplantıya katılanlar, Arap ve İslam dünyası ile uluslararası camianın Gazze'nin yeniden imarı, bu konuda uluslararası bir girişim başlatılması ve başlangıç olarak acilen prefabrik ev gönderilmesi için harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.