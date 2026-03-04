Filistinli doktor, İspanya’da soykırım davasında konuştu
İspanya'da, İsrail'deki bir silah üretim şirketine çelik sağladığı gerekçesiyle Sidenor firmasına açılan "soykırıma ortaklık" soruşturmasında bir ilk yaşandı. Gazze'deki Avrupa Hastanesi'nde görev yapan doktor Refaat Atathama, ilk kez Gazze'deki soykırımdan sağ kurtulan bir Filistinli olarak İspanya'da mahkemede ifade verdi. Filistinli doktor, İsrail'in soykırım yaptığına ilişkin belgeleri mahkemeye sunarak yaşadığı tecrübeleri anlattı. Atathama'nın avukatı David Aranda "Şunu belirtmekte fayda var ki, bu, Gazze soykırımından sağ kurtulan bir Filistinlinin Batı ülkeleri mahkemesi önünde ilk kez verdiği bir ifadedir" ifadelerini kullandı.