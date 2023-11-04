Filistinli doktor siyonist İsrail’in işgalini anlattı

Filistinlilerin topraklarını sattığı iddiasının tarihi verilerle uyuşmadığını belirten Aydın, "1898 yılından itibaren Filistin'e sızmaya başlayan Yahudi yerleşimciler, çoğu Lübnan ve Suriye asıllı Hristiyan toprak ağalarından toprak satın almaya başlamıştır. 1917'ye gelindiğinde Yahudilerin resmi kaynaklarda tapulu malı olarak belirtilen topraklar Filistin'in toplam yüzölçümünün sadece yüzde 2'sini oluşturmaktaydı. 1917 yılında Osmanlı Devleti, Filistin topraklarından çekildi ve İngiliz işgali başladı. İngiliz işgali 1948 yılına kadar 31 yıl boyunca devam etti. Bu süre zarfında İngilizler, yerleşimci Yahudiler'i Filistin'e getirmeye ve işgal ettikleri toprakları Yahudi yerleşimcilere tahsis etmeye devam etmiştir. İngilizler, Yahudi Devleti'nin kurulmasını hızlandırmak amacıyla Siyonist Haganah, Irgun ve Lehi örgütlerini silahlandırmıştır." dedi.

SİLAH ZORUYLA SÜRGÜN

İsrail'in işgal ile topraklarını çoğalttığını belirten Aydın, "1948 yılında Filistin topraklarının sadece yüzde 5,7'sine sahip olan Yahudiler, İngilizlerin silahlandırması ile Filistinlilerin köylerine, kasabalarına ve şehirlerine saldırmaya başlamıştır. Filistin topraklarındaki birçok kasaba, köy ve şehirden silah zoru ile yaklaşık olarak 1 milyon Filistinli; Ürdün, Lübnan ve Suriye'ye göç etmek zorunda kalmıştır. Filistin toprakları, Filistinlilere aittir. Filistin'in bütün toprakları, Batı Şeria, Gazze ve birçok yer 1948'den bu yana İsrail devletinin işgali altındadır. İsrail'in kurulduğu bölgenin yüzde 94,3 Filistinlilerin mülküdür." şeklinde konuştu.

ANESTEZİSİZ AMELİYATLAR YAPILIYOR

Gazze'deki drama da değinen Aydın, "Sağlık kuruluşları İsrail askerleri tarafından bombalanma tehdidi almaktadır. İsrail ablukası yüzünden tıbbi malzeme eksikliği yaşanmaktadır. Yaralılara sağlık hizmeti verilememektedir. İlaç kıtlığı sebebiyle ameliyatlar anestezisiz yapılmak zorunda bırakılmaktadır. Yaralılar steril olmayan koşullarda ve hastane koridorlarında ameliyat edilmektedir. Bütün dünyaya ve insanlığa çağrımız, Gazze'ye tıbbi malzeme ve ilaç girişine destek olmalarıdır." ifadelerini kullandı.