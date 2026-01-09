Filistinli doktorlar, SABAH’a konuştu: Türkiye dünyanın uyanık vicdanıdır

Soykırımcı İsrail yönetiminin ateşkes kurallarına uymaması nedeniyle Gazze Şeridi'nde sağlık sistemi çökmeye devam ediyor. Bölgede elektrik sık sık kesiliyor, jeneratörlere yakıt bulmak çok zor ve soğuk zincir ilaçlar hızla tükeniyor. Sağlık çalışanları çoğu zaman steril olmayan şartlarda, yetersiz ekipmanlarla, gün boyu süren operasyonlar yürütüyor. Tarihi mücadelede önemli bir rol üstlenen Yeryüzü Doktorları, hem acil servislerde hem de sahada mobil sağlık ekipleriyle sivillere ulaşmaya devam ediyor. Yaralıların çoğunu ailelerini kaybetmiş çocuklar, göç etmek zorunda kalmış siviller ve enkaz altından çıkarılan hastalar oluşturuyor.

Kritik vakaların yoğunlaştığı acil servislerde kapasite tamamen aşılmış durumda; bazı ameliyatlar erteleniyor, bazı hastalar ise malzeme yokluğu nedeniyle beklemek zorunda kalıyor. Hekimlerin ifadesiyle Gazze'de her kurtarılan nefes, yeniden kurulmuş bir şehri temsil ediyor. Gazze'nin Han Yunus Sağlık Merkezi'nde acil servis doktoru olarak görev yapan Ahmed Bassam Abu Zaher (28), tabloyu şöyle özetledi: "Gazze'de yaşananlar kelimelerle anlatılamayacak kadar büyük. Hikâye parçalara bölünse bile anlatılamaz. Sağlık merkezleri bugün hâlâ kapasitelerinin çok üzerinde çalışıyor. İlaç tükeniyor, tıbbi malzeme kritik seviyede. Buna rağmen karmaşık vakalar aralıksız kabul ediliyor ve takip ediliyor. En ağır yükü ise çocuklar taşıyor. Yaralı, korkmuş ve çoğu ailesini kaybetmiş durumdalar. Onlardaki psikolojik travma, çoğu zaman fiziksel yaradan daha yıkıcı." "Gazze'de doktorluk, bazen acıya şahitlik etmek, bazen de teselli olup susmaktır" diyen genç doktor, "Bir hastayı kurtaramadığımızı ailesine söylemek en zor anlardan biridir. Bazen hasta hayatta kalıyor ama ailesinin tamamını kaybettiğini öğreniyoruz. Türk halkına Gazze halkı ile gösterdiğiniz samimi dayanışma için en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Bu destek, yalnız olmadığımızı hissettiriyor ve dünyada hâlâ uyanık bir vicdan olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

ANKARA BARIŞ KURULU'NDA OLACAK

ABD merkezli internet sitesi Axios'un Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberde planın ikinci aşamasına ilişkin iddialara yer verildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'de ateşkes planının ikinci aşaması kapsamında haftaya Türkiye'nin de dahil olması beklenen "Gazze Barış Kurulu"nu duyuracağı öne sürüldü. Kurulda aralarında İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Suudi Arabistan, Katar, Mısır ve Türkiye'nin bulunduğu yaklaşık 15 ülkeden liderin yer alması bekleniyor.