Filistinli Ebu Muhammed İsrail güçleri tarafından gördüğü işkenceyi anlattı: Bizi çıplak yürümeye zorladılar

Gazze'de 7 Ekim'de saldırıya başlayan İsrail, 27 Ekim'de bölgeye başlattığı karadan işgalle birlikte alıkoyduğu Filistinlilere yönelik işkence yaptığına dair görüntüler ve şahitler ortaya çıkıyor.

İsrail güçleri tarafından alınmasının ardından 9 gün sonra serbest bırakılan Ebu Muhammed, yaşadığı işkence ve aşağılanmayı AA muhabirine aktardı.

İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesine yaptığı baskında alıkonulduğunu belirten Ebu Muhammed, "İsrail askerlerinin bölge sakinlerinin sokağa çıkmasını istemesi bizi şaşırttı. İsrail ordusu bizi ana caddeye çıkardı. Kıyafetlerimizi çıkarmaya ve çıplak yürümeye zorladı. Bizi tek sıra halinde dizerek kalplerimizi hüzne boğmak için benim, kardeşlerimin, amcalarımın, komşularımın gözleri önünde evlerimizi yaktılar." dedi.

Alıkonulan diğer Filistinlilerle birlikte Beyt Lahiya'nın pazarına götürüldüğünü aktaran Ebu Muhammed, İsrail'in Gazze yakınlarındaki Zikim bölgesine nakledilmeden önce yaklaşık "5 saat boyunca soğuk havada diz çökmeye zorlandığını" kaydetti.

İŞKENCE VE AŞAĞILAMA

Ebu Muhammed, İsrail ordusunun o gece bazı kişileri serbest bıraktığını, kendisi ve kardeşleri de dahil yaklaşık 80 kişinin ise bilinmeyen bir bölgede alıkonulduğunu söyledi.

"Alıkonulan kişiler, bir bölgeden diğerine nakli sırasında İsrail askerlerinin ağır dayak ve hakaretlerine maruz kaldı" diyen Ebu Muhammed, İsrail ordusunun, muayene ve kontrol öncesinde kendilerini yaklaşık 4 saat "çıplak bir şekilde" yerde oturmaya zorladığını ifade etti.

Ebu Muhammed, alıkonulan kişilerin bir cezaevine nakledildiğini ve burada kendilerine uyuyacak ya da dinlenebilecekleri bir yer gösterilmediğini, koğuşlara girdikten yarım saat sonra saldırıya maruz kaldıklarını ifade etti.

Alıkonulan diğer kişilerle birkaç gün sonra işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Şufat Hapishanesine nakledildiğini ve 5 gün tutulduktan sonra serbest bırakıldığını aktaran Ebu Muhammed, şunları anlattı:

"Alıkonulma şartları çok kötüydü. Bize verilen yiyecek ve su çok kötüydü. Tuvaletlerde su yoktu, kullanılamaz durumda ve hijyenden yoksundu. Alıkonulduğum süre boyunca ben de diğerleri gibi elimden kurşunla yaralanmış olmama rağmen dayak, hakaret ve fiziki işkenceye maruz kaldım. "

ACI VE IZDIRAP

Alıkonulduğu sırada çektiği acıları hatırlatan Ebu Muhammed, "Elimdeki kurşun yarasının yanı sıra şiddetli sırt ve ayak ağrıları da çekiyordum." dedi. Ebu Muhammed, doktorların kendisine "kıkırdak zedelenmesi" teşhisi koyduğunu aktardı.

Gazze'nin güneydoğusundaki Kerem Şalom Sınır Kapısı yakınlarında İsrail güçleri tarafından serbest bırakıldıklarını belirten Ebu Muhammed, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yapmalarının istendiğini kaydetti.

Ebu Muhammed, "Ailesini Refah Sınır Kapısı'nda bulanlar evine dönebildi ve bulamayanlar ise orada şiddetli soğukta ve acılar içinde yerde yatıyordu." diye konuştu.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden 29 Aralık'ta yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze'de 8'i gazeteci ve 40'ı sağlık personeli olmak üzere 2 bin 600 Filistinliyi alıkoyduğu bildirilmişti.

⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 22 bin 185 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 173'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 507 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 323 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 138 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.