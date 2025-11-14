Filistinli esire tecavüz görüntülerini yayımlayan muhabire aşırı sağcı İsraillilerden linç girişimi
İsrail’de Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli bir esire tecavüz görüntülerini yayımlayan Kanal 12 muhabiri Guy Peleg, aşırı sağcı İsraillilerin saldırısına uğradı. Olay, Tel Aviv’de katıldığı bir konferans çıkışında yaşandı.
Kanal 12'nin aktardığına göre, Peleg konferansın ardından aşırı sağcı bir grubun takibine alındı. Grup, gazeteciye hem sözlü hem fiziki saldırıda bulundu, aracına gitmesini engelledi. Peleg, olay yerine çağırdığı polis eşliğinde binadan ayrılabildi ancak saldırganların hakaretleri sosyal medya görüntülerine yansıdı.
"GUY PELEG HAPSE GİRSİN!" PANKARTI ASILDI
İsrail'in Bnei Brak kenti girişine, Peleg'i parmaklıklar ardında gösteren ve "Guy Peleg hapse girsin!" yazılı bir pankart asıldı.
SALDIRGAN SOSYAL MEDYADA TEHDİT ETTİ
Mordehay David isimli aşırı sağcı saldırgan, Peleg'e yönelik saldırısını sosyal medyada yayınladı. David'in "Neden İsrail askerlerinin görüntülerini yayınladın? Dünyanın neresine gidersen git polis eskortuna ihtiyacın olacak!" diye bağırdığı görüldü.
David'in geçmişte Ben-Gvir ve Adalet Bakanı Yariv Levin'le videolar çektiği, protestocuları sık sık kışkırttığı ve hakkında daha önce uzaklaştırma kararı verildiği İsrail basını tarafından aktarıldı.
KANAL 12'DEN KINAMA
Kanal 12, muhabirine yönelik saldırıyı "kırmızı çizginin aşılması" olarak nitelendirerek Peleg'e destek açıklaması yaptı.
Peleg ise radyoya verdiği röportajda "Beni asıl endişelendiren David değil, üst düzey hükümet yetkilileriyle olan bağları" ifadelerini kullandı.
SDE TEİMAN'DAKİ TECAVÜZ GÖRÜNTÜLERİ YAYIMLANMIŞTI
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail Askeri Savcılığının elinde askerlerin tecavüz esnasında Filistinli esirin etrafını sardığı ve gözaltı merkezindeki kameralardan saklamaya çalıştığı görüntüleri yayımlamıştı.
Askerler hakkında "işkence, sapkınlık, vücut bütünlüğünü bozma girişimi" gibi suçlardan soruşturma başlatılmış, 9 askerin gözaltına alındığı belirtilmişti.
Bu haberler üzerine Temmuz 2024'te aşırı sağcı bir grup, gözaltı merkezinin önünde toplanarak gösteri düzenlemişti.
Şüpheli askerlerin gözaltına alınacağı sırada, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu aşırı sağcılar Sde Teiman askeri üssüne baskın gerçekleştirmişti.
Yargılanan İsrailli askerler hakkında hâlâ herhangi bir ceza açıklanmadı.