Filistinli esire tecavüz görüntülerini yayımlayan muhabire aşırı sağcı İsraillilerden linç girişimi

Kanal 12'nin aktardığına göre, Peleg konferansın ardından aşırı sağcı bir grubun takibine alındı. Grup, gazeteciye hem sözlü hem fiziki saldırıda bulundu, aracına gitmesini engelledi. Peleg, olay yerine çağırdığı polis eşliğinde binadan ayrılabildi ancak saldırganların hakaretleri sosyal medya görüntülerine yansıdı.

"GUY PELEG HAPSE GİRSİN!" PANKARTI ASILDI

İsrail'in Bnei Brak kenti girişine, Peleg'i parmaklıklar ardında gösteren ve "Guy Peleg hapse girsin!" yazılı bir pankart asıldı.

SALDIRGAN SOSYAL MEDYADA TEHDİT ETTİ

Mordehay David isimli aşırı sağcı saldırgan, Peleg'e yönelik saldırısını sosyal medyada yayınladı. David'in "Neden İsrail askerlerinin görüntülerini yayınladın? Dünyanın neresine gidersen git polis eskortuna ihtiyacın olacak!" diye bağırdığı görüldü.

David'in geçmişte Ben-Gvir ve Adalet Bakanı Yariv Levin'le videolar çektiği, protestocuları sık sık kışkırttığı ve hakkında daha önce uzaklaştırma kararı verildiği İsrail basını tarafından aktarıldı.