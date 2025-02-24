Filistinli esirlere organize terörizm

Filistinli Esirler Cemiyeti, İsrail'in esir takasının yedinci turunda Filistinli esirleri kararlaştırılan zamanda serbest bırakmayarak geciktirmesinin "organize terörizm ve esirlere yönelik kötü muamele" olduğunu belirtti. Filistinli Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, "İsrail'in önceki gün yapılan yedinci turda Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını geciktirme kararının, İsrail'in özellikle dondurucu soğuklar nedeniyle serbest bırakılan esirlere ve ailelerine karşı uyguladığı organize terörizm ve kötü muamelenin bir biçimi" olduğu kaydedildi.

AİLELERE SİSTEMATİK ŞİDDET

İsrail'in esirlere ve ailelerine karşı her türlü aşağılama, kötü muamele ve işkence aracını kullandığı ifade edilen açıklamada, "İsrail cezaevi sisteminin esirlere işkence etmeye devam ettiği ve tüm işgal teşkilatlarının esirleri ve ailelerini tehdit etmeyi sürdürdüğü ve son dönemde de bunun artışa geçtiği" aktarıldı. Açıklamada ayrıca, "İsrail'in esirlere karşı işlediği suçlarla sınırlı kalmadığı, tutuklama ve öldürme düzeyine varan tehditlerle, evlere baskınlarla sabotaj ve yıkım eylemleriyle esirlerin ailelerine karşı da organize terörizm uyguladığına" işaret edildi.

KOMİK GEREKÇELER

İsrail Başbakanlık Ofisinden Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının neden ertelendiğine dair açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki diğer İsrailli esirlerin teslim edilmesi ve teslimlerin törensiz yapılması garanti altına alınana kadar Filistinli esirlerin serbest bırakılmayacağı duyuruldu. Kararın Hamas'ın "İsrailli esirleri küçük düşüren törenler ve onları propaganda amacıyla kullanması" sebebiyle alındığı iddia edilerek Hamas'ın anlaşmayı ihlal ettiği öne sürüldü. Serbest bırakılması beklenen esir sayısı ise 602 olarak telaffuz edildi. Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada da İsrail'in 151'i müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılmış 620 Filistinli esiri serbest bırakacağı duyurulmuştu.

İSRAİLLİ ESİRLER: EY NETANYAHU BİZİ BİTİRDİN!

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın yayımladığı esir takasına ait görüntülerde iki İsrailli esirin de bu süreci izlediği görülüyor. Serbest bırakılma sürecini izleyenlerin Eviatar Davir ile Guy Gilboa-Dallal adlı iki İsrailli esir, "Lütfen bizi bırakın da evlerimize dönelim. Yalvarıyoruz size. Biz de bunlarla 500 gündür esaret altındayız. Şimdi arkadaşlarımızın serbest bırakıldıklarını görüyoruz. Ey Netanyahu, bizi bitirdin, öldürdün bizi! Olması gereken gibi müzakereleri yürütün. Anlaşma yapın ve bunu çözün" diye konuşuyor. İsrail halkına gösterilere devam etmesi çağışında bulunan esirler, "İsrail hükümeti olarak da başladığınız anlaşmayı tamamlayın. Askeri baskı çözüm değil" diyor.

MUHALEFETTEN ORTAK ÇAĞRI

İsrail'de muhalefet partilerinin liderleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, kalan İsrailli esirlerin "en kısa sürede ve tek seferde" serbest bırakılması için çalışılması çağrısında bulundu. Ana muhalefetteki Gelecek Var partisinin lideri Yair Lapid ile Ulusal Birlik, İsrail Evimiz ve Demokratlar'ın liderleri Benny Gantz, Avigdor Liberman ve Yair Golan, ortak yazılı açıklamada, Netanyahu'dan, İsrailli esirlerin "en kısa sürede ve tek seferde" serbest bırakılması için çalışmasını istedi.