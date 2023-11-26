Filistinli gençlere silahlı saldırı: 3 yaralı

ABD'nin Vermont eyaletinde, Filistin kökenli 3 öğrenci silahlı saldırıya uğradı. Yaralı bulunan öğrencilerin tedavi altına alındığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, sosyal medya hesabından, öğrencilerin isimlerinin Hisham Awartanı, Kinnan Abdel Hamid ve Tahseen Ahmed olduğunu açıkladı. Zomlot, öğrencilerin akşam yemeği dönüşü, üstlerinde Filistin kefiyesi bulunduğu için hedef alındıklarını savunarak, "Filistinlilere yönelik bu nefret suçları durdurulmalı" çağrısı yaptı.