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Haberler Dünya Haberleri Filistinli grup "Aslanların İni", üyelerinden birinin Nablus'ta öldürüldüğünü duyurdu
Giriş Tarihi: 23.10.2022 11:52 Son Güncelleme: 23.10.2022 11:52

Filistinli grup "Aslanların İni", üyelerinden birinin Nablus'ta öldürüldüğünü duyurdu

AA
Filistinli grup Aslanların İni, üyelerinden birinin Nablus’ta öldürüldüğünü duyurdu

Filistin'de 'Aslanların İni' isimli grubundan bir kişinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'ta İsrail ordusu tarafından öldürüldüğü açıklandı.

Aslanların İni grubu tarafından yapılan yazılı açıklamada, üyelerinden Tamir el-Keylani'nin gece saat 01:30 sularında yanından geçtiği bir motosiklete "işgalciler tarafından" yerleştirilen TNT'nin patlatılmasıyla hayatını kaybettiği belirtildi. "Suikastın detaylarını ilerleyen zamanda detaylı bir şekilde paylaşacağız ve işgale sert bir yanıt vereceğiz." ifadelerine yer verilen açıklamada, Filistinlileri bugün Nablus'ta kaldırılacak Keylani'nin cenazesine katılmaları çağrısında bulunuldu.

İSRAİL'DEN BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Keylani'nin öldürülmesiyle ilgili İsrail'den herhangi bir açıklama yapılmadı. Batı Şeria'nın kuzeyindeki "Shavei Shomron" yasa dışı Yahudi yerleşim birimi yakınlarında 11 Ekim'de gerçekleşen silahlı saldırıda bir İsrail askeri ölmüş, kendilerini "Aslanların İni" diye adlandıran Filistinli bir grup, yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlenmişti.

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Filistinli grup "Aslanların İni", üyelerinden birinin Nablus'ta öldürüldüğünü duyurdu
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