Filistinli gruplardan 3’ü bugün Kahire’deki toplantıya katılmayacak

İslami Cihad Hareketi'nin ardından Filistin direniş gruplarından "Filistin Halk Kurtuluş Cephesi - Genel Komutanlık" ve "Halk Kurtuluş Savaşı Öncüleri (Saika)" de bugün Kahire'deki toplantıya katılmama gerekçelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Saika yöneticilerinden Muhyiddin Ebu Dukka, AA muhabirine, Filistin yönetiminin Batı Şeria'daki siyasi tutukluları serbest bırakmaması nedeniyle Kahire'deki toplantıya katılmayacaklarını söyledi.

"Filistinli grupların katılmadığı bir Filistin diyaloğu makul bir şey değildir." diyen Ebu Dukka, Filistin yönetimiyle siyasi tutukluların serbest bırakılması için temasa geçildiğini ancak bunun gerçekleşmediğini kaydetti.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi - Genel Komutanlık yöneticilerinden Luey el-Karyuti de Filistin medyasına yaptığı açıklamada, siyasi tutuklular meselesi nedeniyle Kahire'deki toplantıya katılmayacaklarını belirtti.

İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Hızır Habib, "Filistin yönetiminin siyasi tutukluların serbest bırakılmasını kabul etmemesi" nedeniyle toplantıya katılmayacaklarını açıklamıştı.

Filistin yönetiminin, tutukluların serbest bırakılması talebini yanıtsız bıraktığı için yarınki toplantının başarısız olacağı değerlendirmesinde bulunan Habib,"Toplantının başarılı olması için tutukluların serbest bırakılarak olumlu bir atmosfer yaratılması gerekiyordu ama ne yazık ki bu gerçekleşmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

- Filistinli grupların tepkisine neden olan Cenin'deki gözaltılar

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin Mülteci Kampı'nda bir grup, 17 Temmuz'da, Filistin güvenlik güçlerince gerçekleştirilen gözaltıların "siyasi" olduğunu öne sürerek protesto gösterisi düzenlemişti.

Cenin Valisi Ekrem Rucub da gözaltı operasyonlarının, İsrail'in Cenin'e yönelik saldırılarını fırsat bilerek Ceba kasabasındaki polis karakoluna saldıran ve merkezin bir bölümü ile polis aracını yakan bir grup "kanun kaçağına" yönelik yapıldığını kaydetmişti.

Rucub, "Olaya karışanlar, İslami Cihad ve Hamas da dahil olmak üzere çeşitli örgütlere mensup ve ilk gözaltına alınan kişi Fetih Hareketi'ndendi." ifadesini kullanmıştı.

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale de 23 Temmuz'da, Batı Şeria'da Filistin yönetiminin idaresindeki cezaevlerinde tutulan mensupları serbest bırakılmadığı takdirde Kahire'de yapılacak toplantıya katılmayacağını duyurmuştu.