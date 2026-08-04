Filistinli Hristiyanlardan Evanjeliklere isyan
ABD'de siyonistlere en fazla desteği veren dini grupların başında gelen koyu Hıristiyan Evanjeliklere yönelik, Filistin'de İsrail zulmüne maruz kalan Hıristiyanlar bir mesaj yayınladı. Independent'ın sitesindeki habere göre Filistinli Hıristiyan toplumunun önderleri, Amerikalı Evanjeliklerin Kutsal Topraklar'daki dindaşlarının karşı karşıya olduğu zorluklara daha fazla dikkat göstermesi çağrısında bulundu. Liderler, bazı Evanjelik grupların İsrail'e verdiği siyasi desteğin Filistinli Hıristiyanların neredeyse her gün uğradığı fiziksel ve sözlü saldırıları göz ardı ettiğini dile getirdi. Filistinli Rahip Munther Isaac, bazı Hıristiyanlar için "Bugün bu topraklarda varlığımıza yönelik en büyük tehdidi finanse ediyor ve destekliyorlar" dedi. "Hıristiyan siyonistler" olarak kabul edilen ABD'deki Evanjelikler, İsrail'in Filistin topraklarındaki tüm zulmünü sadece görmezden gelmiyor aynı zamanda ciddi şekilde finansal olarak destekliyor.