Filistinli isim uyardı! İsrail'in Refah'a saldırmasının "vahşi katliamlara" yol açar

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrailli yetkililerin, Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'a saldıracakları yönündeki tehditlerine tepki gösterdi.

Genel Sekreter, "Çoğunluğu yerinden edilmişlerden oluşan yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin bulunduğu sınırlı bir alana sahip Refah'ta herhangi bir askeri operasyon, modern tarihin daha önce görmediği vahşi katliamlara neden olacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'e destek veren tüm Batılı ülkelerin şu ana dek 100 bin Filistinlinin ölümü ve yaralanmasına neden olan İsrail'in faşist zihniyetinin harekete geçmesinden sorumlu olduğunu vurgulayan Bergusi, Refah'a saldırılı planları nedeniyle İsrail'e karşı küresel halk ayaklanmalarının arttırılması gerektiğinin altını çizdi.

İSRAİLLİ YETKİLİLERDEN "REFAH'A SALDIRI" SİNYALLERİ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nde bombardımanlar nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı güneyde Mısır sınırında yer alan Refah'a saldıracaklarının sinyalini vermişti.

Gallant, Kassam Tugayları taburlarının Gazze'nin merkezinde ve Refah'ta olduğunu iddia ederek, "Gazze Şeridi'nin merkezinde ve güneyinde henüz savaşmadığımız yerlere, özellikle Hamas'ın son kalesi Refah'a da ulaşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada Mısır sınırında yer alan Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.

Filistin yönetimi, İsrail saldırılarının, Refah kentine taşınmasının, "yeni bir soykırım döngüsü" anlamına geleceğini ve bunun 1,5 milyon Filistinliyi tehdit ettiğini belirtmişti.

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen on binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.