‘Filistinli liderleri suikastla öldürelim’

Eski İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara, Hamas yöneticilerine karşı suikast çağrısı yaptı. İsrail'in Kanal 14 televizyonunda yer alan habere göre, Kara, İsrail'in Hamas'ın kurucularından Şeyh Ahmed Yasin
ve Abdulaziz er-Rantisi'ye düzenlediği suikastlara işaret ederek, "İsmail Heniyye
ve Yahya Sinvar
'ı, Rantisi ve Yasin'le buluşmaya göndermenin zamanı geldi" dedi. Eski bakan ayrıca "İsrail Gazze'den Guş Dan'a gönderilen roketlere cevap vermezse bu İsrail Devleti'nin caydırıcı gücüne ölümcül bir darbe olacaktır. Bu, Hamas ve Gazze'deki örgütlerin İsrail vatandaşlarına ateş etmeye devam etmesini teşvik edecek" dedi.
ART ARDA 10 SALDIRI
İsrail ordusundan önceki gün yapılan açıklamada, Gazze'den 2 roket atıldığı ve Guş Dan açıklarında Akdeniz'e düştüğü belirtilmişti. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'ndaki (KAN) haberde de, İsrail ordusunun Gazze'den atılan roketlere karşılık verme kararı aldığı kaydedilmişti. İsrail uçakları, Han Yunus
kentinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el
-Kassam Tugayları'na ait El-Kadisiyye noktasına saldırı düzenlemişti. Görgü tanıkları uçakların, art arda 10 saldırı düzenlediğini bildirmişti.