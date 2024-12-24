Filistinli siyasetçi Ahmed Tibi’den Netanyahu’ya tokat gibi cevap

Terör devleti İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ni abluka altında tutmaya devam ediyor. İsrail Meclisi Knesset'te konuşan İsrailli Arap Milletvekili Ahmed Tibi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sert sözlerle yüklendi. İsrailli Knesset üyesi ve Arap Değişim Hareketi Başkanı Dr. Ahmed Tibi, kürsüdeki konuşmasında Meclis sıralarında oturan Başbakan Binyamin Netanyahu'ya seslenerek Beşar Esed'ı hatırlattı. Tibi, Netanyahu'ya seslenerek, "Suriye'de Esed rejiminin çöküşünden sonra, Orta Doğu'daki son diktatör sizsiniz" ifadelerini kullandı. Gazze Kasabı'nın, Tibi'nin tokat gibi sözlerine karşılık güldüğü görüldü.