Filistinli sol partilerden ABD ile ilişkileri dondurma çağrısı

Açıklamada, "ABD, bu ve öncesinde aldığı pozisyonlarla Filistin halkına karşı saldırıların ve soykırımın ortağı olduğunu ve uluslararası barış ve güvenlik için tehdit oluşturduğunu kanıtlamıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Arap ülkelerine benzer bir pozisyon alma ve ABD yönetiminin temsilcilerini bölgede ağırlamaktan vazgeçme çağrısına yer verildi.

BMGK'de, Birleşik Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 80'den fazla ülkenin eş sunucusu olduğu, Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısı, 8 Aralık'ta düzenlenen acil oturumda oylanmıştı.

Tasarı, daimi üye ABD tarafından veto edilirken, İngiltere "çekimser" kalmış, diğer 13 üye de "evet" oyu vermişti.