Filistinli tutsakların özgürlük sevinci

Hamas ve İsrail, 9 Ekim'de varılan Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında dün karşılıklı olarak esir takasını gerçekleştirdi. Hamas, dün sabah 20 kişiyi Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetlerine teslim ederek, sağ tüm İsrailli rehineleri serbest bıraktı. Aileleriyle kavuşan İsrailli rehinelerin iyi halleri dikkat çekti. Yaklaşık 24 rehinenin cenazelerinin de teslim edileceği belirtildi.

1968 MAHKUM SERBEST

İsrail ise aralarında "müebbet hapse" mahkum edilenlerin de bulunduğu Filistinli tutsakları serbest bıraktı. 1968 Filistinli özgürlüğüne kavuştu. Zayıf halleri dikkat çeken Filistinliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastanelere nakledildi. Batı Şeria'nın Ramallah kenti ve Gazze'de halk, özgürlüğüne kavuşan Filistinli tutsakları coşkuyla karşıladı. Tutsaklar mutluluk göz yaşı döktü. Bu arada Ofer Cezaevi önünde bekleyen kalabalığa İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli bacağından vuruldu.

'NAZİLERİN YAPTIKLARINI BİZE UYGULADILAR'

SERBEST kalan Filistinli tutsaklar, ağır işkencelere maruz kaldıklarını anlattı. 20 yıl hapiste kalan Rahman Muhammed, "Nazilerin yaptığı işkencelerin daha beterini birebir yaşadık ve gördük. Tutsakların kollarını bacaklarını kırıp ölüme terk ediyorlardı" dedi.