Filistinli Zehra teyze, Türklere seslendi: Hayalım sizi özgür Filistin’de ağırlamak

İHH İnsani Yardım Vakfı, vekâletini aldığı 102 bin 266 hisselik kurbanı Türkiye dahil 66 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Bu yılki Kurban Bayramı'nda Gazze'ye yönelik çalışmalarına daha da ağırlık veren İHH, bölgeye ulaştırılmak üzere 43 bin 615 hisselik kurban kesti. Siyonist İsrail'in katliamları sebebiyle oluşan zor şartlardan dolayı büyük bölümü Filistin dışında kesilen kurbanların bir kısmı konservelenerek bir kısmı ise dondurulmuş olarak Gazze'ye ulaştırıldı. İHH, zulüm nedeniyle doğdukları topraklarını terk ederek çevre ülkelerde mülteci konumundaki Filistinlilere de kurban eti dağıttı. Bu kişilerden biri de 80 yaşına yakın olan Zehra teyze oldu.Türk yardım kuruluşu personelini karşında gören Zehra teyze duygulu anlar yaşarken hislerini şu sözlerle aktardı: "Ben buraya geldiğimde 3 yaşındaydım. Tek hatırladığım şey evimizden hiçbir şey alamadan bir bahçenin içinden gizlenerek kaçtığımızdı. Buraya gelirken geri döneceğimizi zannediyorduk, ben neredeyse 80 yaşına geldim ama hâlâ mülteci olarak buradaym. Sadece iki arzum var; birisi doğduğum topraklar olan Akka'da son nefesimi verebilmek, ikincisi de özgür bir Kudüs'te namaz kılabilmek. Sizler onca yoldan bizim için geldiniz. Ben de sizi bir gün özgür bir Filistin'de ağırlayacağım..."İsrail'in 263 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 658'e çıktı.BM'ye göre İsrail, 7 Ekim'den beri 207 insani yardım çalışanını öldürüldü.İsrail'in yerinden edilmiş sivillerin sığındığı iki okula düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli öldü.İsrail'in yardım bekleyenlere düzenlediği saldırıda da 10 Filistinli hayatını kaybetti.BM'ye göre Gazze'de 495 bin kişi felaket düzeyinde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya.İsrail, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin kız kardeşi Zahr Abdusselam Haniye'yi öldürdü. Katil İsrail daha önce Haniye'nin 3 oğlu ile 4 torununu katletmişti.