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Haberler Dünya Haberleri Filistinlilerin Osmanlı’ya gönderdiği ‘destek’ telgrafı ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 14.10.2023 11:49 Son Güncelleme: 14.10.2023 11:51

Filistinlilerin Osmanlı’ya gönderdiği ‘destek’ telgrafı ortaya çıktı

Son günlerde Filistinli Arapların 'Türklere ihanet ettiği' iddiası gündeme gelirken Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Uğur Ünal, çarpıcı bir paylaşımda bulundu. “Kardeşliğin kalp atışını duyacağımız tarihi bir telgraf” başlığı ile paylaştığı belgeler ile iddialar çürütüldü.

İHA
Filistinlilerin Osmanlı’ya gönderdiği ‘destek’ telgrafı ortaya çıktı

Son günlerde Filistinli Arapların 'Türklere ihanet ettiği' iddiasını çürüten arşiv belgesini Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Uğur Ünal, sosyal medya üzerinden, "Kardeşliğin kalp atışını duyacağımız tarihi bir telgraf" başlığıyla paylaştı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının artmasının ardından sosyal medya üzerinden de Filistinli Arapların tarihi geçmişte Türklere ihanet ettiği iddiaları ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Uğur Ünal tarafından paylaşım yapıldı.

"KARDEŞLİĞİN KALP ATIŞINI DUYACAĞIMIZ TARİHİ BİR TELGRAF"

Prof. Dr. Ünal yaptığı paylaşımda, "Kardeşliğin kalp atışını duyacağımız tarihi bir telgraf" notunu düştü. Tarihi telgrafta paylaşımında 1. Dünya Savaşı sırasında Filistinli Arapların Türk Devleti Osmanlı'nın yanında olduğu, canları ve mallarıyla vatan müdafaasında bulunacaklarına dair ifadeleri yer aldı.

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Filistinlilerin Osmanlı’ya gönderdiği ‘destek’ telgrafı ortaya çıktı
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