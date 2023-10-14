Filistinlilerin Osmanlı’ya gönderdiği ‘destek’ telgrafı ortaya çıktı

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının artmasının ardından sosyal medya üzerinden de Filistinli Arapların tarihi geçmişte Türklere ihanet ettiği iddiaları ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Uğur Ünal tarafından paylaşım yapıldı.