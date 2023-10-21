Filistinlileri asla yalnız bırakmayacağız

Mısır'da devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı "Kahire Barış Zirvesi" başladı. Zirveye Ürdün, Filistin, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Irak, Yunanistan ve İtalya liderleri de katılıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Temsilcisi Joseph Borrel de zirvede yer alıyor. Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti.Katılımcılara hitap eden Bakan Fidan, İsrail'in 2 milyon insanı, insan yaşamına uygun olmayan bir bölgede açık hava hapishanesinde tuttuğunu ve bunu terörizme karşı savunma olarak adlandırdığını dile getirerek, "Filistinlilerin acılarının devam etmesine asla izin vermeyeceğiz. Ne Filistinliler için ne de hiç kimse için bu tarz suçlara göz yummayacağız. Eğer bu devam edecek olursa coğrafi bir tırmanışla tüm küresel istikrarı ve barışı tehdit edecektir" ifadesini kullandı. "(İsrail-Filistin çatışması) Yeni bir garanti mekanizması tasarlanıp hayata geçirilmelidir. Tarafların adil bir barış için attığı adımların garanti edilmesi gerekmektedir" diyen Fidan, Türkiye'nin bu konsept için adım atmaya, adil ve güvenli bir gelecek için üstüne düşeni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.MISIR Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi: Refah Sınır Kapısı'nı bir an için bile kapatmadık ama sınırın Filistin tarafındaki İsrail bombardımanı insani yardımların geçişini engelledi. Filistinlilerin zorla yerinden edilmelerini ve Sina'daki Mısır topraklarına göç etmelerini tamamen reddediyoruz.Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: Ne olursa olsun topraklarımızda kalacağız. Halkımızı Gazze'den başka yerlere yerleştirme girişimlerine karşı uyarıyoruz. Ayrıca Filistinlilerin evlerinden çıkarılmasına ya da Kudüs veya Batı Şeria'dan sürülmesine karşı da uyarıyoruz.BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kahire Barış Zirvesi'nde yerini aldı. Guterres, "Artık harekete geçme zamanı gelmiştir; bu korkunç kâbusu sonlandıracak ve Filistin, İsrail, bölge ve dünya çocuklarının hayallerine layık bir gelecek gereken adımlar atılmalıdır" dedi.Ürdün Kralı 2. Abdullah: Gazze'de sıkışmış insanlara kolektif cezalandırmayı konuşuyoruz. Bu (İsrail'in saldırıları) savaş suçudur.İtalya Başbakanı Giorgia Meloni: İki devletli çözümün yolu açılmalı.İsrailliBinbaşı David Baruch, Hizbullah'ın İsrail'e karşı ikinci bir cephe açmasından ciddi endişe duyduklarını söyledi. Lübnan sınırına birkaç kilometre uzaklıktaki Kiryat Shmona kentinde Anadolu Ajansı'na konuşan Binbaşı Baruch, "Hizbullah'ın İsrail'e karşı ikinci bir cephe açmasından çok endişeliyiz" dedi. İsrail, Lübnan sınırına iki kilometre mesafedeki yerleşim yerlerini tamamen tahliye etti.