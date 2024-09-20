Filistinlileri çatıdan attılar

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdükleri Filistinlinin cesedini bir evin çatısından aşağıya attı. İsrail askerlerinin Kabatiya beldesinde öldürülen bir Filistinlinin cenazesini tekmeleyerek çatıdan attığı anların görüntüsü ortaya çıktı. En az iki asker de bu anları izlemekle yetindi.Hamas vahşeti İsrail'in uluslararası toplumun sessizliği ve ABD'nin siyasi ve askeri koruması altında gerçekleştirdiği "suçlar zincirinin bir halkası" olarak değerlendirdi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasp eden Yahudilerin saldırılarında 160'ı çocuk, 716 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.İSRAIL ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda en az 9 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının Gazze belediyesine ait piknik alanı yakınındaki Ebul, Hatal ve Ziyaret ailelerine ait bir evi hedef alması sonucu 6 kişi öldü. Gazze'nin Ed-Derec Mahallesi'nde Eş-Şeyh ailesine ait bir evin bombalanması sonucu da 7 kişi yaşamını yitirdi.